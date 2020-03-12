Сенаторы-демократы призвали ЕС ввести санкции против Пригожина

12:49 | 13.03.2020

Представители Демократической партии США в Сенате призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Пригожина. Письмо на имя посла ЕС опубликовано на сайте комитета по иностранной политике, сообщает «Эхо Москвы». По версии законодателей, «Пригожин и связанные с ним фирмы продолжают активно заниматься распространением пагубного влияния». Сенаторы напомнили, что компания «Конкорд менеджмент и консалтинг», возглавляемая Пригожиным, обвиняется в США во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.



По мнению демократов, США и Евросоюз должны объединиться в борьбе с «общей угрозой» и предпринять необходимые действия против бизнесмена и связанных с ним компаний.

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