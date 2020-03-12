Основные американские индексы в ходе торгов накануне обрушились почти на 10 процентов

12:35 | 13.03.2020

Основные американские индексы в ходе торгов 12 марта обрушились почти на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йорской фондовой биржи, сообщает CNBC.



Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ показали самое большое снижение за последние 33 года, а державшийся на рынке почти 11 лет «бычий» цикл сменился «медвежьим».



Промышленный индекс Dow Jones потерял 2352,60 пункта, показав снижение на 9,99%. Показатель S&P 500 опустился на 260,74 пункта (9,51%), а NASDAQ — на 750,25 пункта (9,43%), сообщает РБК. Такого на фондовом рынке США не было с так называемого «чёрного понедельника» октября 1987 года, когда индекс Доу Джонса упал больше чем на 22 процента.



Отмечается, что обвал произошел на фоне новостей о распространении коронавируса и падения цен на нефть.

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