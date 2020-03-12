В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19

12:26 | 13.03.2020

Шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 выявили в России в четверг, 12 марта, сообщил оперативный штаб. Отмечается, что все заболевшие - граждане РФ, приехавшие из стран, в которых эпидемиологическая ситуация крайне сложная. Заболевших поместили в инфекционные боксы.



Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в стране составляет 34 человека, из которых два китайца и один итальянец, отмечает iz.ru.

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