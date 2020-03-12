Один из основателей «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

12:19 | 13.03.2020

Сенатор Владимир Лукин, один из основателей «Яблока», подал заявление о выходе из партии после голосования по Конституции. «Я написал не заявление, а письмо руководству «Яблока» о том, что выхожу из партии», - сказал он.



В Совете Федерации, членом которого он является, Лукин проголосовал за принятие поправок к Конституции, в том числе тех, которые позволяют Путину выдвигаться на пятый срок. Лукин объяснил это тем, что представляет исполнительную власть Тверской области, которая «поддерживает поправки и поручила это транслировать». При этом сенатор в заявлении отметил, что его личные взгляды к этой «правовой процедуре» отношения не имеют.



Партия «Яблоко» приняла решение Лукина — согласно уставу, он считается выбывшим с момента подачи заявления.

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