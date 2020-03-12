Россия и мир
12:19 | 13.03.2020
Один из основателей «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
В Совете Федерации, членом которого он является, Лукин проголосовал за принятие поправок к Конституции, в том числе тех, которые позволяют Путину выдвигаться на пятый срок. Лукин объяснил это тем, что представляет исполнительную власть Тверской области, которая «поддерживает поправки и поручила это транслировать». При этом сенатор в заявлении отметил, что его личные взгляды к этой «правовой процедуре» отношения не имеют.
Партия «Яблоко» приняла решение Лукина — согласно уставу, он считается выбывшим с момента подачи заявления.
© «Вечерние ведомости»
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