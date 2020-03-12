Росреестр скрыл информацию о недвижимости депутата Госдумы Терешковой

12:10 | 13.03.2020

Информация о московской квартире депутата Госдумы Терешковой засекречена Росреестром. Об этом сообщает «Собеседник.ru». В статье под названием «Росреестр обнулил недвижимость Валентины Терешковой» говорится, что, согласно свежей выписке, данные о владельце отсутствуют. По данным журналистов, политик владеет тремя квартирами, одна из которых расположена в центре Москвы, и домом. СМИ оценивают её собственность в 200 млн рублей.



В декларации парламентария за 2018 год, опубликованной на сайте Госдумы, указаны земельный участок площадью 1314 кв. м., дом площадью 692,9 кв. м., а также две квартиры площадью 90,2 и 171,2 кв. м.



Напомним, в начале этой недели Терешкова предложила обнулить президентские срока Путина после принятия поправок к Конституции.

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