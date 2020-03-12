СМИ сообщили об отъезде Петра Порошенко из Украины перед допросом

11:43 | 13.03.2020

Экс-президент Украины Петр Порошенко не сможет явиться на допрос в Государственное бюро расследований, поскольку находится за границей. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники. По некоторым данным, следователь намеревался требовать ареста бывшего украинского лидера. Однако по какому именно делу Порошенко вызывался на допрос не сообщается.



Как напоминает rg.ru, бывший президент Украины фигурирует в 16 уголовных делах. В частности, речь идет о госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов.

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