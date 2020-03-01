Россия и мир
16:32 | 12.03.2020
Володин поручил аннулировать пропуск депутата Катасонова, который не прошел карантин после Франции
Предложение досрочно прекратить полномочия депутата ЛДПР, не соблюдающего карантин после посещения Франции высказал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. «Нам надо поручить комитету по контролю и регламенту изучить выступление Владимира Вольфовича», – сказал Володин. «В этой связи давайте решение примем о прохождении карантина нашим коллегой, потому что так положено. Надо уважать закон и правила, начиная с себя. И в этой связи на 14 дней, пока карантин не пройдет, коллеги, если вы поддержите, давайте примем решение об аннулировании пропуска в Государственную думу. Пускай проходит карантин», – добавил спикер.
Также Володин предложил изолировать помощников Катасонова и тех депутатов, которые с ним контактировали: «В отношении его помощников, с кем общался, должны быть такие же решения. И, коллеги, во фракции с пониманием отнеситесь – вот тот ряд, где находился наш коллега, ряд выше и ниже - на карантин. Ну и, коллеги, те, кто общался, также на карантин».
Напомним, что ранее мы писали о вице-мэре Екатеринбурга Екатерине Кузёмке, которая после возвращения из Италии также не прошла карантин. Она также утверждала, что сдать анализы на новый тип коронавируса может «любой желающий», хотя на деле это не так.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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