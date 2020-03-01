По данным китайских властей, эпидемия коронавируса COVID-19 в стране прошла свой пик

16:26 | 12.03.2020

Эпидемия коронавируса COVID-19 в Китае прошла свой пик. Об этом заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает РИА Новости.



По его словам, число новых случаев заболевания сокращается. Ми Фэн пояснил, что в Ухане 11 марта выявили всего шесть случаев заражения коронавирусом, а в материковом Китае за исключением провинции Хубэй — семь. При этом шесть из них были завозными, указал он. Тем не менее, в стране сохранятся строгие меры профилактики и контроля.



По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 80,79 тыс. подтвержденных случаев заболевания. Число жертв составляет 3169.

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