В Турции могут перенести начало туристического сезона из-за коронавируса COVID-19

16:12 | 12.03.2020

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой выступил с рекомендацией к отельерам перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает телеканал NTV. «Мы считаем, что сократить въездной турпоток в нашу страну по сравнению с прошлым годом — это правильное решение в сложившихся условиях. Отелям нужно открыть сезон не в марте, а к концу апреля». – заявил Эрсой.



Ранее, 10 марта, министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил о первом случае заражения коронавирусом нового типа в Турции.

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