Мишустин заявил, что угроза распространения коронавируса в России сведена к минимуму

15:55 | 12.03.2020

Премьер-министр Мишустин заявил, что угроза распространения коронавируса в стране сведена к минимуму. При этом он попросил граждан с пониманием отнестись к упреждающим мерам по борьбе с вирусом и внимательно следить за своим самочувствием.



«Все подготовленные нами меры тщательно выверены и обоснованы», — заявил Мишустин. Он напомнил, что накануне ВОЗ официально объявила о начале пандемии коронавирусной инфекции.

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