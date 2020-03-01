Песков назвал условия для участия Путина в президентских выборах 2024 года

15:47 | 12.03.2020

Участие Путина в выборах в 2024 году будет зависеть от ряда факторов, в том числе от ситуации в мировой экономике, последствий коронавируса и конфликтов. Условия его участия в следующей кампании назвал официальный представитель Кремля Песков, передает РИА Новости.



«Норма об ограничении количества сроков остается в Конституции, она не исчезает, и вот это изъятие для действующего президента оно носит разовый характер», — сказал Песков, добавив, что ситуация в мире сегодня «чрезвычайно турбулентна».



10 марта депутат Терешкова предложила убрать из Конституции ограничения по числу сроков для президента. Таким образом Путин может в 2024 году избраться на пятый срок.

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