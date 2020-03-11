Курс доллара поднялся выше отметки в 74 рубля впервые с марта 2016 года

12:48 | 12.03.2020

Рубль продолжает падать к доллару и евро на открытии торгов в четверг, 12 марта. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.



Курс доллара на Мосбирже подорожал на 1,6% - до 74,1 рубля, что стало минимум с марта 2016 года. Курс евро на открытии торгов прибавил 1,3%, до 83,24 рубля, впоследствии он вырос на 1,5% - до 83,37 рубля.



Напомним, обвал курса рубля связан с ситуацией на нефтяном рынке после провала сделки ОПЕК+.

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