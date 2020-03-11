НБА временно приостановила игровой сезон из-за коронавируса

12:41 | 12.03.2020

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) временно прекращает сезон. Как сообщает CNN, такое решение было принято после того, как у игрока клуба «Юта Джаз» выявили коронавирус. Имя баскетболиста не называется. Однако по некоторым данным им является центровой Руди Гобер. Сезон приостановлен на неопределенный срок с 12 марта.



В свою очередь НХЛ не последовала примеру баскетбольной лиги и продолжает свои матчи. При этом руководство хоккейной лиги подчеркивает, что ежедневно проводит мониторниг ситуации и консультации с медицинскими специалистами.



На текущий момент в США известно о 1162 зараженных данной инфекцией. 37 человек скончались.

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