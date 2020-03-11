Российский военнослужащий-контрактник погиб в Сирии в результате ДТП

12:35 | 12.03.2020

Российский военнослужащий-контрактник погиб в ДТП в Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.



«11 марта 2020 года, двигаясь в составе колонны по горному участку автодороги общего пользования Аль-Кадмус-Банияс (Сирия), автомобиль Урал-4320 авиабазы Хмеймим съехал в кювет, допустив столкновение с придорожной постройкой», — говорится в сообщении Минобороны. Как отмечается, в результате ДТП «погиб военнослужащий-контрактник, находившийся в кабине автомобиля». По информации агентства Sana, еще двое россиян получили ранения.

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