В РФ впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка

12:29 | 12.03.2020

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, передает РБК. При этом он является только носителем вируса, симптомы заболевания отсутствуют.



По словам собеседника агентства «Интерфакс» в оперативном штабе, всего на сегодняшний день в столице выявлено 15 случаев заболевания.

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