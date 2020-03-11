Актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом

12:20 | 12.03.2020

Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом. Об этом сам артист написал в своем Twitter.



«Привет, друзья. Рита и я сейчас здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус и результат оказался положительным», — написал актер. Хэнкс добавил, что согласно правилам он с супругой будет изолирован от общества до момента излечения.



Накануне министерство здравоохранения Австралии сообщило, что число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 112.

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