Россия с 13 марта ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ

11:49 | 12.03.2020

Россия с 13 марта ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и Германией из-за коронавирусной инфекции COVID-19. При этом сохранятся регулярные рейсы в Берлин, Рим, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж из Шереметьево, передает «Интерфакс».



Также с пятницы Россия приостанавливает выдачу виз гражданам Италии, кроме деловых, дипломатических, служебных и гуманитарных.



Согласно последней статистике, в России официально подтверждено 28 случаев коронавирусной инфекции, сообщает gazeta.ru.

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