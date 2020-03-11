В Италии закрывают все магазины, за исключением продуктовых и аптек

11:41 | 12.03.2020

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страна приостанавливает торговую деятельность, за исключением продуктовых магазинов и аптек, из-за риска распространения коронавируса, передает РИА «Новости». При этом из мест общественного питания будет возможна доставка еды на дом. Как передает La Repubblica, новые ограничительные меры вступят в силу до 25 марта.



Как сообщает lenta.ru, фабрики и производства будут работать при условии соблюдения мер безопасности для сотрудников. Продолжат функционировать почты, банки, страховые и финансовые компании, а также общественный транспорт.



По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии за сутки выросло на 2 тыс., превысив 12 тыс., число жертв превысило 800.

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