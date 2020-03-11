Предсказавший финансовый кризис 2008 года экономист предупредил о грядущей катастрофе

11:36 | 12.03.2020

Экономический прогнозист и обозреватель Джесси Коломбо, который предсказал мировой финансовый кризис 2008 года, предупредил, что миру предстоит пережить еще один финансовый крах, и на этот раз он будет намного хуже. Аналитик указывает на существование так называемых «пузырей» на рынках европейской недвижимости, американских акций и других. Они могут лопнуть в любой момент, передает РИА «Новости». При этом нынешняя ситуация усугубляется эпидемией смертельного китайского коронавируса, которая вышла далеко за пределы Азии, а также затяжным спадом в мировой экономике, начавшимся задолго до нее.

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