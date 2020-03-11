Дональд Трамп запретил въезд из Европы в США из-за коронавируса COVID-19

11:24 | 12.03.2020

США запретят въезд из Европы c 13 марта в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп в ходе обращения к нации, передает РИА Новости.



Исключения будут предусмотрены для американцев, которые прошли соответствующее тестирование на коронавирус, а также для жителей Великобритании. Кроме того, под запретные меры не попадет масштабная торговля товарами и грузами, заверил американский президент.



Трамп также заявил, что Евросоюз не смог принять эффективных мер для предотвращения распространения вируса. В частности, он напомнил про запрет США на въезд из Китая. При этом президент РФ назвал применяемые в стране меры беспрецедентными и всеобъемлющими, сообщает lenta.ru.

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