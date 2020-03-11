Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией снизили цену на нефть

11:17 | 12.03.2020

Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж, сообщает Bloomberg.



По данным агентства, Ирак готов снизить апрельские цены на сырье на 5 долларов за баррель при поставках в Азию, Кувейт, в свою очередь, объявил о дисконте в 6 долларов за баррель. Кроме того, Багдад в апреле планирует увеличить поставки нефти.



Как напоминает gazeta.ru, сделка ОПЕК+ была разорвана 6 марта, потому что Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о дальнейших действиях. РФ настаивала на сохранении прежних условий, а СА хотела сократить добычу нефти. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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