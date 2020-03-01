Крупнейшую выставку индустрии компьютерных игр E3 отменят из-за коронавируса

15:54 | 11.03.2020

Electronic Entertainment Expo(E3), ежегодная выставка индустрии компьютерных игр, проводимая Entertainment Software Association, отменяется из-за проблем с коронавирусом, сообщает Bloomberg. Мероприятие должно было пройти в Лос-Анджелесском конференц-центре с 9 по 11 июня.



Известно, что организаторы E3 направили партнерам выставки письма, в которых говорится о ее вероятном проведении «в онлайн-режиме».



Отметим, что крупнейшая в Северной Америке выставка Electronic Entertainment Expo проводится ежегодно с 1995 года. В 2019 году выставку посетили более 65 тыс. человек.

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