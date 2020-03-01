Саудовская Аравия увеличит мощности по добыче нефти до 13 миллионов баррелей в сутки

15:46 | 11.03.2020

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сообщении компании.



«Saudi Aramco объявляет о получении директивы от министерства энергетики увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки», — сообщается в пресс-релизе компании.



Срок исполнения указания не указывается. Ранее Саудовская Аравия объявила о намерении повысить добычу с апреля на 26% - до 12,3 млн б/с.

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