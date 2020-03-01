Власти Таиланда ужесточили въезд в страну для граждан России и ещё 17 стран

15:25 | 11.03.2020

Власти Таиланда на фоне распространения коронавируса ужесточили въезд для граждан 18 государств, в том числе России сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра внутренних дел страны Анупонга Паочинду.



Отмечается, что ранее граждане этих стран могли использовать свои паспорта или проездные документы для подачи заявления на визу по прибытии на иммиграционных пунктах Таиланда. Теперь Бангкок исключил эту возможность.



Как отмечает lenta.ru, по последним данным, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились почти 119 тысяч человек по всему миру, чуть более 65 тысяч выздоровели, еще свыше 4,2 тысячи умерли.

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