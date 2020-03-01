15:20 | 11.03.2020

Госдума в третьем чтении одобрила закон о поправках в Конституцию. За принятие документа проголосовали 383 депутата, высказавшихся против не было, воздержались 43 парламентария, передает РИА «Новости».



После одобрения Госдумой закон будет передан на одобрение в Совет Федерации, затем его должны одобрить не менее 2/3 региональных заксобраний, после чего документ поступит на подпись Путину.



Как отмечает ТК «Дождь», в закон, в частности было внесено предложение об обнулении президентских сроков Путина, что позволяет ему остаться у власти до 2036 года.

© «Вечерние ведомости»