Собянин ограничил проведение массовых мероприятий в Москве

13:04 | 11.03.2020

Массовые мероприятия с численностью более пяти тысяч человек ограничат в Москве. Указ касательно ограничений опубликован 10 марта пресс-службой мэра Москвы Собянина. Городские власти пошли на такой шаг из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.



«Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено — не более 5 тыс. участников и болельщиков», — заявил Собянин.



Всего в России зарегистрировали 20 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан Китая, 17 — у россиян, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии, отмечает РИА «Новости».

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