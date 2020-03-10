Россия и мир
13:04 | 11.03.2020
Собянин ограничил проведение массовых мероприятий в Москве
«Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено — не более 5 тыс. участников и болельщиков», — заявил Собянин.
Всего в России зарегистрировали 20 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан Китая, 17 — у россиян, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии, отмечает РИА «Новости».
© «Вечерние ведомости»
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Дмитрий Махонин: Задача по строительству школы должна стать для главы Кунгура первостепенной
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В Екатеринбурге обновился список избирательных участков
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Екатеринбургский зоопарк назвал новых зоо-мисс и зоо-мистер
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На Урале ищут пропавшего год назад человека
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В Екатеринбурге на неделю закрыли улицу Полевую
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Пропавшая на прошлой неделе в Екатеринбурге школьница нашлась
09:00 | 11.03.2020
В Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали 25 человек
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«Автомобилист» вылетел из борьбы за кубок Гагарина
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В Екатеринбурге из окна выпал ребенок
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В уральской столице открылась выставка «Лица Екатеринбурга»
19:52 | 10.03.2020
В текущем году в Прикамье все дома престарелых и интернаты для детей-сирот будут подключены к интернету
19:39 | 10.03.2020
В Краснотурьинске полиция задержала свердловчанина, укравшего 7 телефонов из магазина
19:14 | 10.03.2020
Хор студентов УрФУ признали одним из лучших в мире
19:07 | 10.03.2020
Картины пермских художников покажут на выставках в Европе
18:58 | 10.03.2020
В Перми пройдут соревнования робототехников по танковому биатлону
18:56 | 10.03.2020
Депутату городской думы Екатеринбурга гособвинитель запросил 7 лет колонии за коррупционное преступление
18:51 | 10.03.2020
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18:34 | 10.03.2020
Жители Прикамья смогут сообщить о завышенных ценах на медицинские маски или их отсутствие в аптеках
18:22 | 10.03.2020
В Свердловской области подписали соглашение о взаимодействии Общественной палаты с избиркомом в день голосования об изменении Конституции