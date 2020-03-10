Власти Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

12:56 | 11.03.2020

В Эстонии начался экономический кризис, заявил министр финансов страны Мартин Хельме в эфире национальной телерадиовещательной компании Эстонии ERR. По его словам, такого резкого падения не было с 2008 года.



«Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительного обеспечения. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать», — сказал министр.



По словам Хельме, вопрос теперь состоит в том, как свести к минимуму последствия кризиса в стране и извлечь из него какую-то пользу.

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