Власти Великобритании арестовали недвижимость дочери и внуков Назарбаева

12:42 | 11.03.2020

Великобритания арестовала недвижимость дочери и внука первого президента Казахстана Назарбаева из-за подозрений в «необоснованном богатстве».



Два особняка и квартира в Лондоне были приобретены за 100 миллионов долларов. Как сообщает «Би-би-си», имущество было арестовано год назад, а теперь суд раскрыл имена собственников. Ими оказались дочь первого президента Казахстана, спикер сената страны Дарига Назарбаева, а также ее старший сын с женой, передает «Эхо Москвы». Недвижимость арестовали по британскому закону «О доходах неустановленного происхождения».



Как сообщает «Ведомости», недвижимость оформлена на три офшора. Следователи Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) считают, что дома были куплены на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева.

© «Вечерние ведомости»