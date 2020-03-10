В Минфине заявили, что цены на бензин в России расти не будут

12:36 | 11.03.2020

Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Сазонов. «Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны — это точно», — заявил он.



Цены на нефть обрушились почти на треть в понедельник, 9 марта, после провала пятничной встречи в формате ОПЕК+ в Вене. По состоянию на 5:09 (мск) 11 марта стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent составила $38,66 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на WTI — $35,41 за баррель.

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