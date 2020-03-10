Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за падения курса рубля

11:59 | 11.03.2020

Зарубежные товары, ввозимые в Россию, могут подорожать в диапазоне 10–35% на фоне падения курса рубля. В первую очередь в цене вырастут детские товары, одежда, обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов. При этом цены на производимые внутри страны товары международных компаний повысятся не более чем на 10%.



По мнению начальника отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарека Авакяна, стоимость электроники может повыситься на 20%, а лекарственных препаратов — на 10—15%.



Как напоминает РИА «Новости», накануне рубль упал в район четырехлетних минимумов из-за обвала нефтяных цен, после того как страны ОПЕК+ не смогли прийти к договоренностям по сделке о сокращении добычи нефти. Сейчас за доллар дают около 72 рублей, за евро — около 82 рублей.

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