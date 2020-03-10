По данным СМИ, досрочные выборы в Госдуму не состоятся из-за коммунистов

11:45 | 11.03.2020

Досрочные выборы в Госдуму не были одобрены нижней палатой из-за коммунистов, которые выступили против этой инициативы. Как сообщает РБК со ссылкой на источники в КПРФ, в день встречи Путина с главами думских фракций 6 марта лидер КПРФ Зюганов в личной беседе с президентом РФ изложил свои аргументы против досрочной кампании.



По словам близких к администрации президента источников издания, Кремль рассчитывал провести досрочные парламентские выборы в сентябре. Поправка Карелина была согласована с администрацией президента, однако позиция Путина заключалась в том, что голосование по поправке должно быть консолидированным. Иными словами, для принятия поправки требовалась поддержка всех фракций.



Напомним, накануне в Госдуме Путин заявил, что не видит смысла в досрочных парламентских выборах.

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