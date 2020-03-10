Эксперты АКРА сообщили о близости финансовой системы России к состоянию кризиса

11:40 | 11.03.2020

Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса. Об этом указано на сайте организации, передает РИА «Новости».



Как сообщает «Ведомости», 10 марта индекс ACRA FSI достиг 3,1 пункта, далеко выйдя за 2,5 пункта – границу перехода финансовой системы в состояние кризиса. Методика построена на оценке внешних проявлений стресса. Значения индекса выше 2,5 п. означают повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса, подчеркивает АКРА.



Как напоминает «Эхо Москвы», вчера российская валюта на первых торгах в Москве после сорванной нефтяной сделки и рекордного падения цен на нефть потеряла около пяти процентов к доллару и евро. К вечеру доллар стоил почти 72 рублей, евро больше 81. В минусе закрылись индексы Мосбиржи и РТС, а акции нефтегазовых компаний резко упали в цене.

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