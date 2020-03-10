Владимир Путин не поддержал инициативу о досрочных выборах в Госдуму

17:38 | 10.03.2020

Фото: Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA

Владимир Путин выступил против досрочных парламентских выборов.



«Моя позиция предельно ясно, честно и абсолютно откровенно о досрочных парламентских выборах. Я не вижу необходимости в них. Действующий состав Думы сразу получит новые расширенные полномочия», – сказал президент.



Напомним, что с этой инициативой сегодня выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Госдума, в свою очередь, согласилась рассмотреть эту поправку. Её сразу же внес депутат от «Единой России» Александр Карелин.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»