В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке

17:14 | 10.03.2020

Нестабильность на нефтяном рынке некоторое время будет продолжаться, заявил пресс-секретарь Путина Песков. При этом в Кремле заверили, что на совещании Путина с представителями ТЭК, которое состоялось в преддверии встречи ОПЕК+, обсуждались разные сценарии развития ситуации.



Как напоминает life.ru, 6 марта Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти из-за мировой эпидемии коронавируса. Рынок отреагировал падением нефтяных котировок, которое достигло пика 9 марта.

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