В Сингапуре врачи назвали новые симптомы коронавируса

17:06 | 10.03.2020

В Сингапуре врачи определи новые симптомы болезни, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19. Они опубликовали результаты исследования в журнале Lancet.



По данным ученых, у некоторых пациентов вначале диагностировали лихорадку денге. Они жаловались на повышенную температуру и зудящую сыпь. При этом у них не было симптомов, типичных для коронавируса. Лечение от лихорадки денге не помогло, пациенты стали жаловаться на затрудненное дыхание, и их дополнительно проверили на коронавирус. Анализы показали положительный результат, передает РИА «Новости».



По данным ВОЗ, случаи заражения коронавирусом обнаружены в 104 странах. В КНР, по информации китайских властей, зарегистрировано более 80,7 тыс. заболевших, во всем мире число инфицированных превышает 113,3 тыс. человек. Число жертв коронавируса достигло 4009.

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