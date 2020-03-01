Глава Сбербанка Герман Греф назвал профессии будущего

16:52 | 4.03.2020

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению «Искусственный интеллект», назвал основные профессии будущего.



Греф отметил долгосрочность технологии искусственного интеллекта и заявил, что она станет «драйвером всех остальных технологий». «Владеть технологией искусственного интеллекта должен каждый человек, чем бы он ни занимался... Простые специальности с помощью искусственного интеллекта скоро будут исключены из списка профессий», — подчеркнул он, передает russian.rt.com.



В список, составленный Грефом, вошли специальности нейроинформатика, инженера-робототехника, наноинженера, проектировщика нейроинтерфейсов, специалиста по применению искусственного интеллекта в медицине, проектировщика медицинских роботов.

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