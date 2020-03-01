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16:52 | 4.03.2020

Глава Сбербанка Герман Греф назвал профессии будущего

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению «Искусственный интеллект», назвал основные профессии будущего.

Греф отметил долгосрочность технологии искусственного интеллекта и заявил, что она станет «драйвером всех остальных технологий». «Владеть технологией искусственного интеллекта должен каждый человек, чем бы он ни занимался... Простые специальности с помощью искусственного интеллекта скоро будут исключены из списка профессий», — подчеркнул он, передает russian.rt.com.

В список, составленный Грефом, вошли специальности нейроинформатика, инженера-робототехника, наноинженера, проектировщика нейроинтерфейсов, специалиста по применению искусственного интеллекта в медицине, проектировщика медицинских роботов.

© «Вечерние ведомости»

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