Песков рассказал, как Путина защищают от коронавируса

14:43 | 4.03.2020

В Кремле предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса в окружении Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Песков, передает РБК. По его словам, защищенность Путина достигается за счет обычных гигиенических мер, доступных любым гражданам.



При этом, как сообщает MK.ru, гостям в резиденции президента в Ново-Огарево измеряют температуру.

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