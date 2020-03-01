Путин назвал отличие экономической стабильности от застоя

13:52 | 4.03.2020

Путин в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» поделился мнением, чем, на его взгляд, отличается экономическая стабильность от застоя.



«Экономическая стабильность - это база для развития. И вообще, стабильность - это всегда база для развития. А застой - это, по сути дела, движение назад, никакого развития. Вот в этом главное отличие», - пояснил глава государства.



При этом Путин согласился с журналистом, что с 2008 года начался «общеукрепляющий» бег на месте, передает iz.ru.

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