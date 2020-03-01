Военные Турции сбили самолет сирийских вооружённых сил L-39

12:34 | 4.03.2020

Министерство обороны Турции заявило, что войска страны сбили самолёт сирийских вооружённых сил. Уточняется, что это было сделано в рамках операции «Весенний щит», которая стартовала 1 марта. По сообщению, был сбит самолет типа L-39. О судьбе экипажа пока ничего не известно.

© «Вечерние ведомости»