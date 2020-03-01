Региональным властям разрешат запрещать алкоголь в общепитах

12:05 | 4.03.2020

Фото: yandex.ru/images

Депутаты нижней палаты российского парламента доработали законопроект, который ограничит продажу алкоголя в общепитах, расположенных в жилых многоквартирных домах, пишут «Ведомости». Об этом изданию сообщил один из авторов законопроекта Александр Хинштейн.



Согласно документу, региональные власти смогут ограничивать время продажи алкоголя в заведениях, находящихся в жилых домах и прилегающих к ним территориях, мера предполагает введение и полного запрета. Кроме этого, планируется установить минимальную площадь зала таких заведений – она составит не менее 20 кв.м. Однако законопроект предусматривает право региональных властей изменить разрешенную площадь в меньшую сторону.



По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, цель законопроекта – борьба с «наливайками» – небольшими барами на первых этажах жилых домов, торгующих алкоголем по ночам. По мнению парламентариев, такие заведения создаются для продажи алкоголя в запрещенное время – напомним, что в розничных магазинах торговля алкоголем запрещена на федеральном уровне с 23.00 до 8.00.

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