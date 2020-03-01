Путин заявил, что реальные доходы россиян не растут из-за цены на нефть

12:05 | 4.03.2020

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил президент РФ в интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». «Объяснение есть, и прежде всего оно связано с резким падением цен на энергоносители. Пока у нас всё росло, нефть-то была $100 и больше за баррель, а сейчас $60. Разница есть? В два раза почти», — сказал Путин.



Он также заявил, что россияне не могут годами ждать решения вопроса роста реальных доходов. И отметил, что правительство должно принять усилия по увеличению доходов граждан.

© «Вечерние ведомости»