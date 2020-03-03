В результате серии торнадо в штате Теннесси погибли 25 человек

11:58 | 4.03.2020

25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции. Торнадо обрушились на город ночью, когда люди спали в своих домах. Именно поэтому, отметили спасатели, такое большое количество жертв.



Помимо погибших, по меньшей мере 30 человек получили ранения. Около 48 зданий были разрушены в городе Нэшвилл, десятки тысяч домов остались без электричества.



Согласно данным Национального агентства США по океанам и атмосфере (NOAA), торнадо, бушевавшее в Америке 3 марта, стало вторым в истории штата по числу жертв: в 1952 стихия убила 38 жителей штата, передаёт CNN.

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