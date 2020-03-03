В Минобороны заявили о слиянии постов Турции и позиций террористов в сирийском Идлибе

11:53 | 4.03.2020

Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил официальный представитель Минобороны РФ Конашенков.



В российском ведомстве также подчеркнули, что атаки и массированные артиллерийские обстрелы соседних мирных населённых пунктов в Идлибе и российской авиабазы Хмеймим стали ежедневными, передает russian.rt.com.



Конашенков также отметил, что Турция не выполнила свои сочинские обязательства, потому что не смогла создать зону деэскалации на границах Идлиба. Из-за этого в феврале террористов отбросила сирийская армия.

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