Российский кабмин запретил вывозить из страны медицинские маски

11:47 | 4.03.2020

Фото: yandex.ru/images

Российское правительство ввело запрет на вывоз медицинских масок с территории страны. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Кроме этого, временно запретили вывозить защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, бинты, вата и марля, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты.



Однако, согласно постановлению, запрет не коснется гуманитарной помощи и одноразовых товаров, вывозимых россиянами для личного пользования.



Мера принята на фоне ситуации с коронавирусом и продлится до 1 июня.



На утро сегодняшнего дня, 4 марта, в мире подтверждено 93 088 случаев заражения, умерли от новой коронавирусной инфекции 3203 человека. Больше всего заболевших в Китае, Южной Корее, Италии и Иране. В России официально зафиксированы три случая, жертв нет.

© «Вечерние ведомости»