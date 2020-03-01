Россия и мир
15:45 | 3.03.2020
МегаФон создал облачную платформу
Сервис работает на базе двух дата-центров, сертифицированных по стандарту TIER III Operational Sustainability, который гарантирует надежность, технологичность и безопасность.
«МегаФон Облако» построено на современных SSD дисках и процессорах последнего поколения, они обеспечивают сервису максимальный уровень производительности, а профессиональная архитектура – высокую отказоустойчивость.
Платформа предлагает комплекс решений на базе виртуализации VMware. В зависимости от потребностей клиентов она обеспечивает размещение высоконагруженных систем, доступность, бесперебойную работу приложений и сервисов, хранение и защищенность данных.
«Запуском такой облачной платформы мы создали фундамент для масштабирования высокотехнологичных цифровых услуг на базе облачных решений. При этом, обеспечив высочайший уровень производительности, нам удалось сохранить конкурентоспособную стоимость. «МегаФон Облако» работает по принципу «pay as you go» – клиенты платят только за те ресурсы, которые используют. Услуга доступна клиентам по всей России», – говорит Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона.
Платформа аттестована по требованиям информационной безопасности в соответствии с ФЗ-152 о персональных данных по наиболее высокому уровню УЗ-1 и требованиям по информационной безопасности, предъявляемых к ГИС, по наиболее высокому уровню К1. Это дает возможность размещать на ней как информационные системы государственных структур федерального масштаба, так и коммерческих компаний, обрабатывающих персональные данные, включая медицинскую информацию и банковские сведения.
Помимо круглосуточной профессиональной технической поддержки у каждого заказчика «МегаФон Облако» есть закрепленный за ним специалист службы клиентского сервиса.
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© «Вечерние ведомости»
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