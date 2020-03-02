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11:50 | 3.03.2020

Повышение пенсионного возраста принесло в бюджет более 21 млрд рублей

Повышение пенсионного возраста принесло в бюджет 21,5 млрд рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Национального рейтингового агентства (НРА). По мнению экспертов, изменения в законодательстве в этом году позволят сэкономить до 48 млрд рублей.

В документе также говорится, что за девять месяцев прошлого года численность получателей страховой пенсии по старости сократилась на 401,3 тысяч человек, что равняется 1,1 процента.

Как напоминает lenta.ru, пенсионная реформа в России стартовала в январе 2019 года. Так, к 2028 году возраст выхода на пенсию поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

© «Вечерние ведомости»

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