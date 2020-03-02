Группа Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

11:37 | 3.03.2020

Россию на «Евровидении-2020» в Роттердаме представит группа Little-big, сообщает РИА «Новости». Такое решение принял Первый канал, который в этом году будет вести трансляцию конкурса в России. В ближайшее время коллектив представит песню, с которой будет представлять страну. Фронтмен Little Big Илья Прусикин пообещал, что композиция будет «веселой, с бразильским оттенком», передает lenta.ru. «Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе», — отметил он.



Напомним, широкую популярность Little Big сначала получила за рубежом, а в России на группу обратили внимание после выхода композиции Skibidi.

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