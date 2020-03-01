Россия и мир
16:28 | 2.03.2020
Фото: yandex.ru/images
У россиянина, который недавно вернулся из Италии, обнаружен новый тип коронавируса
Как сообщили в штабе, по данным проведенного эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заразился инфекцией 21 февраля 2020 года, когда отдыхал в Италии.
Добавим, что сегодня депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселев, который недавно прибыл из Италии, заявил, что принял самостоятельное решение две недели просидеть на карантине. До 15 марта он отказывается от посещения массовых мероприятий и заседаний гордумы, работать будет из дома.
А вот заместитель главы муниципалитета по связям с общественностью Екатерина Куземка, которая также недавно вернулась из Италии, на карантин отправляться отказалась.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:17 | 2.03.2020
В Екатеринбурге изменят маршрут автобуса №26
19:43 | 2.03.2020
В Екатеринбурге состоялся гала-концерт фестиваля «Большая перемена»
18:46 | 2.03.2020
Свердловскими «Городами трудовой доблести» могут стать Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский
18:35 | 2.03.2020
Дмитрий Самойлов проинспектировал ход строительства детских садов в Дзержинском районе Перми
18:20 | 2.03.2020
Прошедшую зиму в Екатеринбурге признали самой теплой
18:14 | 2.03.2020
Utair запустил рейс из Перми в Уфу
18:03 | 2.03.2020
В Екатеринбурге осужден дилер за распространение наркотиков массой свыше полкилограмма
17:43 | 2.03.2020
В канун 8 марта Северный автовокзал Екатеринбурга запустил предварительную продажу билетов
17:37 | 2.03.2020
В Перми запущен «Семейный трамвай»
17:24 | 2.03.2020
Глава минкульта РФ поддержала екатеринбургский «Коляда-театр»
16:57 | 2.03.2020
В Екатеринбурге кран упал на провода
14:33 | 2.03.2020
Благодаря федеральной поддержке в двух городах Прикамья благоустроят пространства у воды
14:31 | 2.03.2020
В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту пропажи женщины без вести
14:28 | 2.03.2020
Новую детскую площадку за лучшее новогоднее оформление двора получат жители дома на Леонова, 64 в Перми
13:53 | 2.03.2020
В Екатеринбурге автовладелец отсудил у коммунальщиков 228 тысяч рублей за колею на дороге
13:30 | 2.03.2020
Управляющей компании из Екатеринбурга грозит банкротство за долг в 46 миллионов рублей
13:23 | 2.03.2020
В Свердловской области задержаны сбытчики фальшивых банкнот
13:12 | 2.03.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на презентацию книги и концерт
13:00 | 2.03.2020
Из Екатеринбурга задерживают вылет пассажирского самолета в Армению
12:52 | 2.03.2020
В Перми открылся памятник солдатам, погибшим, защищая страну
12:49 | 2.03.2020
Между администрацией и думой Екатеринбурга новый раздрай, теперь из-за коронавируса
12:35 | 2.03.2020
Пермский «морж» попал в книгу рекордов Гиннесса