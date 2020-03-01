Демократ Пит Буттиджич подтвердил свой выход из президентской гонки в США

12:34 | 2.03.2020

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании. Такое решение демократ принял после победы Джо Байдена с серьезным отрывом на праймериз в Южной Каролине.



«Я больше не буду пытаться стать кандидатом от демократов на президентских выборах 2020 года, но я сделаю все возможное, чтобы добиться того, что в январе у нас будет новый президент-демократ», — сказал Буттиджич.



Буттиджичу 38 лет, он был мэром Саут-Бенда с 2012 по 2020 год и является открытым геем.

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