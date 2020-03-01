Путин заявил, что Россия не собирается «ни с кем воевать»

12:19 | 2.03.2020

Россия не собирается «ни с кем воевать», в планах властей страны — создать условия «для того, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами». Об этом рассказал президент РФ в очередной части проекта «20 вопросов Владимиру Путину».



Путин также добавил, что Россия занимает седьмое место в мире по военному бюджету. Он также заявил, что в отличие от других стран, Россия ежегодно сокращает военные расходы. При этом в стране были созданы уникальные системы ударного наступательного оружия. Таким образом, отметил Путин, сложилась ситуация, при которой другие страны «догоняют нас», чего «не было никогда».

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